Рупор кремлевской пропаганды: Помер предатель Гордиевский

Своей смертью (по крайней мере так утверждают) помер предатель Олег Гордиевский, который в 80х годах предал Родину и позднее жил в Британии под охраной Ми-6.

Можно лишь пожалеть, что вынесенный ему в СССР смертный приговор так и не был приведен в исполнение.

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Источник: Colonel Cassad

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