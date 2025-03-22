 

Рупор кремлевской пропаганды: Помер предатель Гордиевский

22.03.2025, 18:45, Разное
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Своей смертью (по крайней мере так утверждают) помер предатель Олег Гордиевский, который в 80х годах предал Родину и позднее жил в Британии под охраной Ми-6.
Можно лишь пожалеть, что вынесенный ему в СССР смертный приговор так и не был приведен в исполнение.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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