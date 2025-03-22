Рупор кремлевской пропаганды: Помер предатель Гордиевский
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Своей смертью (по крайней мере так утверждают) помер предатель Олег Гордиевский, который в 80х годах предал Родину и позднее жил в Британии под охраной Ми-6.
Можно лишь пожалеть, что вынесенный ему в СССР смертный приговор так и не был приведен в исполнение.
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Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
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