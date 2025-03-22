 

Александр Беглов за день спроектировал, построил и запустил станцию метро

22.03.2025, 17:53, Разное
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе традиционной общегородской инспекции обратил внимание на низкие темпы строительства метро в Северной столице. До этого к главе Северной столицы обратилась инициативная группа жителей Центрального района с просьбой ускорить строительство станции «Суворовская».

Градоначальник согласился с доводами горожан и пообещал оперативно решить вопрос. Он немедленно связался с главой «Метростроя» Дмитрием Васильевым по видеосвязи, однако последний заявил, что по плану «Суворовская» должна открыться только к 2035 году. Тогда губернатор решил на личном примере показать, как надо работать.

«Александр Дмитриевич за несколько часов всё спроектировал, после чего лично приступил к реализации проекта станции «Суворовская». И уже через сутки она приняла первых пассажиров», – написал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своём Telegram-канале.

Как отмечают журналисты, глава Северной столицы за день сделал больше, чем все метростроители Петербурга за пять лет. Воодушевлённые примером губернатора рабочие взяли на себя повышенные обязательства – на собрании трудового коллектива они пообещали запустить пять или шесть станций в течение месяца.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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