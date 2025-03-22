 

Рупор кремлевской пропаганды: Блогерство включат в ОКВЭД.

22.03.2025, 17:45, Разное
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Деятельность блогеров с 1 мая будет официально зафиксирована в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД)

Как и ожидалось, одним только налогом на рекламу дело не ограничится и экономический контроль над блогосферой будет усилен.
Можно ожидать, что налоги на рекламные поступления блогеров через некоторое время вырастут. Громкие дела инфоцыган этому поспособствуют.

Идентичные процессы можно ожидать и в гражданской гуманитарке. Собственно, еще с 2022 года пишу, что было бы уместно ввести упрощенное государственное лицензирования частной гуманитарки для борьбы мошенничеством.

PS. Реестр регистрации блогеров пока себя никак не проявил. До сих пор непонятно, как работает правоприменительная практика. Но циферки в профилях есть.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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