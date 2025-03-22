Мнение «аналитика»: О Сталине, пигмеях и преисподней… Как, вы и этого не знали?

Восемь лет назад россияне включили советского диктатора Иосифа Сталина в тройку величайших людей в истории. Три года назад — признали его самым великим. Год назад радовались, что «Искусственный Интеллект» якобы подтвердил это признание. И вы говорите, что #Россия не сошла с ума?

На самом деле, даже «великие дела», к которым #Сталин приложил руку, таковы…

Возьмём самое «бесспорное». Например, вы знали, что Московское метро изначально называлось «московский метро»? Потому что это сокращение от московский метрополитен, а существительное здесь — мужского рода.

И вот к нему-то Иосиф #Сталин именно что «приложил руку». Но — уж приложил, так приложил…

«Немало тех, кто уверен, будто хуже Сталина нет людей в нашей истории, а всё, что создано под его руководством, является изначально порочным, — посетовал депутат Михаил delyagin Делягин. — Интересно, как такие персонажи чувствуют себя, спускаясь в метрополитен?».

Начать ответ можно с того, что #история Московского метрополитена берёт свое начало ещё в Российской империи, а первое предложение относительно его строительства появилось ещё до рождения будущего «отца народов». Шаг за шагом идея строительства в Первопрестольной внеуличной сети общественного транспорта обретала контуры, плоть и кровь, пока не воплотилась в несколько глубоко проработанных проектов. Первая мировая помешала их реализации.

Годы спустя дискуссия о строительстве метро в Москве возобновилась. Но шла ни шатко, ни валко, пока огромная пробка 6 января 1931 года не парализовала всё движение в столице. Тогда московские власти наконец-то зашевелились и уже в мае приняли проект установления «электрического быстроходного сообщения во вновь осваиваемых промышленным и жилищным строительством районах». Под ним подписались Лазарь Каганович и Николай Булганин — тогда главы МГК ВКП(б) и Мосгорисполкома соответственно.

Доложили Иосифу Сталину. Тот приказал «образовать комиссию для рассмотрения всех существующих проектов различных средств сообщения и разработать проект метрополитена». Сообразительный Лазарь Каганович взял за основу дореволюционный проект строительства железной дороги, состоящей «из круговой рельсовой линии по Камер-Коллежскому валу и системы радиальных рельсовых линий, сходящихся в центре». Предполагалось, что она будет сочетать тоннели и открытые участки, поскольку это давало возможность удешевить стройку.

Однако Иосифа Сталина такой вариант не устроил. И уже после начала строительства он приказал сделать по факту новый проект — метрополитен глубокого заложения. На глубине 35 и более метров.

Сказать, что это резко осложнило и удорожило стройку, значит, сказать слишком мало. Геологические данные исчерпывались на глубине 15 метров. Потребовались новые изыскания, которые остановили строительство почти на год. Потом выяснилось, что на требуемой глубине зачастую оказывались плывуны, например, под Лубянской площадью. Технологиями их проходки тогдашний #СССР не располагал: пришлось нанимать специалистов из-за рубежа. А компенсировать низкую производительность труда строителей власти решили привычным командным способом. И москвичей массово погнали на субботники-воскресники помогать метростроевцам. К слову, всем ходом работ лично руководил Лазарь Каганович, который буквально дневал и ночевал на ней. Строители называли его за глаза «первым прорабом».

В общем, ценой колоссальных усилий и огромных средств первая ветка московского метро от «Сокольников» до «Парка культуры» (с ответвлением к станции «Смоленская») была открыта 15 мая 1935 года. По ряду расчётов, с теми деньгами и ресурсами, что были на неё затрачены, можно было бы полностью реализовать первоначальный проект строительства наземно-поодземной железной дороги из одной кольцевой линии и четырёх радиальных. К тому же, по свидетельству тогдашних москвичей, «кардинального улучшения транспортной ситуации в Москве строительство ни первой, ни второй очередей метрополитена не повлекло: даже в 1940 году ведущим средством городского общественного транспорта оставался трамвай, на долю которого приходилось 70% перевезённых пассажиров». На метро — только 14%.

Но зато все иностранные гости считали московское метро «самым красивым и удобным в мире». А подземные станции-дворцы брали премии на международных архитектурных конкурсах. Тем временем рабочие столичных окраин давились в переполненных, устаревших и часто ломавшихся трамваях, поскольку средств на их модернизацию не было: всё высосал Метрополитен им. Л.М.Кагановича. Таков результат приложения «руки Сталина» к строительству столичной подземки.

Но не так ли и все другие «сталинские достижения» — дорого, неэффективно, расточительно и неудобно для граждан, зато помпезно, престижно и «вызывает зависть во всём мире»?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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