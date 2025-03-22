Ascent AeroSystems представила нано-дрон Helius весом меньше 250 граммов

В условиях продолжающейся санкционной войны между Китаем и США под угрозой прекращения поставок в любой момент могут оказаться беспилотники китайской компании DJI, что мотивирует их американских конкурентов на создание собственных оригинальных моделей.

Яркий тому пример — компания Ascent AeroSystems, представившая необычный дрон Helius c соосными винтами. Беспилотник представлен, как «прочный, всепогодный дрон, соответствующий требованиям NDDA» — Закона о полномочиях в области национальной обороны, запрещающего некоторым китайским компаниям поставку продукции в США.

Hellius весит всего 250 грамм и оснащен 12,3-мегапиксельной камерой для съемки при слабом освещении. Запись ведется в форматах 4К и Full HD соответственно со скоростью 60 и 240 кадров/сек.

Размеры Hellius 275 х 75 х 53 мм. Электродвигатель обеспечивает максимальную скорость свыше 70 км/ч, зарядки аккумулятора хватает на полчаса полета, время подготовки к запуску — 30 секунд. Дрон поддерживает подключение 4G/LTE для дистанционного управления и мониторинга с мобильного устройства.

Ноу-хау Ascent AeroSystems — система предотвращения столкновений с препятствиями на базе ИИ. Она обеспечивает высокую надежность дрона при неблагоприятных метеоусловиях — скорости ветра до 40 км/ч и температурах от — 40 до + 60 °C. Установленный на дроне ночной маяк виден на расстоянии около 5 км, а шум от звука работающих двигателей не превышает 40 дБА на дальности около 30 м.

На дрон уже можно оформить предварительный заказ, поставки начнутся в конце года, цена Hellius $4500.

Источник — Helius