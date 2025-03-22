 

Госдума обязала зубных фей проиндексировать выплаты детям на треть

22.03.2025, 15:33, Разное
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Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей принял решение об увеличении выплат юным россиянам за выпавшие молочные зубы. С 1 мая 2025 года в качестве компенсации за потерю первого комплекта зубов составит не менее двух тысяч рублей за единицу.

«Зубные феи ориентировались на старые тарифы, утверждённые ещё 15 лет назад. По ним ребята получали по 100 рублей, что является недостойной компенсацией за столь значимую потерю», – председатель комитета Нина Останина.

Региональные власти могут увеличить размер компенсации. Например, юные москвичи при выпадении молочного зуба получают 5 тысяч рублей, а жители Петербурга – 4.

Также в парламенте напомнили родителям, что полученные выплаты является собственностью детей и они имеются право сами решать, куда потратить полученные от зубной феи деньги.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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