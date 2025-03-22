Робот Atlas от Boston Dynamics крутит сальто и танцует лучше андроидов-конкурентов

Китайские гуманоидные роботы демонстрируют впечатляющую ловкость, но компания Boston Dynamics продолжает удерживать лидерство в этой сфере. Новейшее видео с роботом Atlas, который способен бегать, делать сальто и танцевать, подтверждает этот факт. Важно отметить, что способность роботов выполнять акробатические трюки не является приоритетной задачей для брендов, определяющих развитие робототехники.

Их основная цель — разработка роботов, способных эффективно выполнять практические задачи, такие как захват предметов и манипуляции с ними.

Boston Dynamics продолжает оставаться в авангарде развития гуманоидной робототехники даже на фоне успехов китайских конкурентов. Новые видеоролики с роботом Atlas демонстрируют его прогресс, включая плавный разбег, уверенное выполнение сальто и переворотов. Возможность Atlas вращаться на 360 градусов в суставах рук, ног и туловища позволяет ему выполнять сложные маневры с исключительной ловкостью. Этот робот — яркий пример того, как искусственный интеллект учится управлять физическим телом в реальном мире, демонстрируя адаптацию к динамичной обстановке.

Источник — Boston Dynamics