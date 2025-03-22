 

Google выплатил первые 11 квинтиллионов рублей «Царьграду» – 14 контейнеровозов с наличными парализовали порт Мурманска

22.03.2025, 13:33, Разное
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В порт Мурманска прибыли 14 контейнеровозов, доверху набитые наличными рублями, – Google выплатил первую часть штрафа по иску телеканала «Царьград» в размере 11 квинтиллионов рублей.

Разгрузка заняла несколько дней и полностью парализовала работу порта, поскольку для перевозки денег потребовалось задействовать всю имеющуюся в городе технику, включая снегоуборочные машины и детские коляски.

– Мы рады, что справедливость восторжествовала, – заявил представитель телеканала «Царьград». – Конечно, 11 квинтиллионов – это только начало, но мы уверены, что Google выплатит нам всё до копейки. Эти деньги пойдут на развитие патриотического контента и укрепление традиционных ценностей.

Для хранения полученных средств «Царьград» арендовал все склады и ангары в Мурманской области, а также несколько ледоколов для складирования денег в Северном Ледовитом океане.

Несмотря на выплату первой части штрафа, долг Google перед «Царьград» всё ещё огромен – он составляет 3,2 ундециллиона рублей. Аналитики отмечают, что для полной выплаты долга компании придётся продать все свои активы, включая YouTube, Android и самого Сергея Брина.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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