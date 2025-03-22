Срочно: в возрасте 85 лет умерла актриса Лариса Голубкина

Вторая супруга Андрея Миронова только недавно отметила свой юбилей – 9 марта артистке исполнилось 85 лет. Последние годы актриса тяжело болела, по слухам, у нее была болезнь Вальденстрема, из-за которого она практически ничего не видела и не слышала.

Лариса Голубкина передвигалась на инвалидном кресле и самостоятельно не могла за собой ухаживать. За артисткой, которая была признана паллиативной больной (человек, болезнь которого неизлечима. – Прим.ред.), присматривала сиделка.

Регулярно к актрисе приезжали врачи, которые помогали справиться с болями. Лариса Голубкина боролась с недугом с больше десяти лет, болезнь протекала вяло, но обострилась в 2022 году. Медикам удалось добиться недолгой ремиссии, но год назад болезнь начала прогрессировать.

Лариса Голубкина получила всесоюзную известность после выхода на экраны фильма Эльдара Рязанова “Гусарская баллада”. Фильм был снят на основе воспоминаний кавалерист-девицы Надежды Дуровой, которая действительно служила в гусарском полку, переодевшись в мужчину.

В 1977 году Лариса Голубкина вышла замуж за Андрея Миронова, для обоих это был не первый брак. Пара прожила вместе 10 лет, несмотря на измены артиста и сложности в отношениях с его матерью.