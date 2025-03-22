В Туруханском крае построили мигрантопровод

Генерал-губернатор Туруханского края, граф Виктор Хряков в обществе высоких гостей, скоморохов, столичных ревизоров и ротозеев торжественно перерезал ленточку первого в Империи мигрантопровода – системы подземных и наземных коммуникаций, позволяющих быстро доставлять в Туруханск потенциальных батраков из Бухарского и Бишкекского эмиратов.

«Государь поручил нам всё недостроенное достроить, а непостроенное – построить, а никто кроме батраков из Средней Азии сей замысел осуществить не может. А теперь без всяких виз и проверок мы можем перемещать огромное количество мигрантов», – с удовлетворением заявил государев муж.

По требованию обновлённого стандарта, трубы сделали высотой три аршина, чтобы по ним мог ездить транспорт. И это только первый этап: через несколько лет мигрантопроводы подвергнутся модернизации и внутри смогут ходить поезда.

«Мы даже вентиляцию и санузлы предусмотрели, а также разветвления, дабы не только в Туруханске могли мигранты выходить, но и в других городах и весях», – рассказал главный инженер проекта Кузьма Кулебякин.

И наконец состоялось то действо, ради которого собрались все присутствующие – труба задрожала. Внутри послышалось хлюпанье, чавканье, стоны. Через минуту оттуда под торжественную музыку начали появляться люди. Мигранты тут же выстроились в шеренгу и под мудрым руководством прораба, надели робы и каски и отправились в сторону ближайшей стройки.

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