 

Виткофф назвал условие, при котором ХАМАС останется “участником политического процесса в Газе”

22.03.2025, 9:40, Новости дня
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Спецпосланник президента США Стив Виткофф заявил в интервью американскому обозревателю Такеру Карлсону: “ХАМАС должен сложить оружие, тогда он сможет остаться участником политического процесса в Газе после войны”.

Виткофф так описал стратегию переговоров с ХАМАСом: “Мы должны понять, чего хочет ХАМАС, и затем подумать, что мы можем им предложить, чтобы они ушли. Это то, что должно произойти. В начале конфликта мы слышали, что ХАМАС держится на идеологии, и они все готовы умереть”.

Он также коснулся роли Катара в переговорах и отверг критику в его адрес: “Это страна с благими намерениями, которая хочет, чтобы ее признали миротворцем”.

Американский посланник сообщил также, что Иран ответил Трампу на письмо, которое тот отправил аятолле Али Хаменеи.


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