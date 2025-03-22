Трамп предложил Зеленскому назначить в правительство американцев, «чтобы защитить Украину от обвинений в отсутствии демократии»

Украина станет демократической страной в глазах мирового сообщества только в одном случае – если большинство членов её кабинета министров будут гражданами США.

С таким заявлением выступил в соцсети Truth Social президент Дональд Трамп.

Трамп заявил, что во время телефонного разговора с Зеленским, который сам американский лидер оценивает как «очень хороший и продуктивный», предложил ему передать большинство в парламенте и правительстве Украины «славным парням, патриотам» из Республиканской партии.

По мнению президента США, Зеленскому ничего не будет стоить выполнить его просьбу, поскольку тот «всё равно стал диктатором и сажает политиков, когда ему вздумается». Трамп дал украинскому коллеге 72 часа на «улаживание всех формальностей», после чего пообещал выслать по факсу список имён и должностей.

– Вы не можете не быть демократией, если вами управляют американцы, – написал Трамп. – И вы не можете быть демократией, если это не так. Это отличная сделка. Вы нам – должности в правительстве, а мы обеспечим, чтобы вас больше не считали диктатором. ТЫ ВЕДЬ ДИКТАТОР, ВОЛОДИМИР! ИСПРАВЛЯЙ СИТУАЦИЮ!!!

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