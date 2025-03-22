Минобороны РФ заявило о перехвате 47 украинских БПЛА. Взрыв в Ростове-на-Дону

Минобороны РФ заявляет о перехвате в ночь на 22 марта 47 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Согласно указанному источнику, перехваты осуществлялись над территорией Воронежской, Белгородской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Брянской, Курской, Самарской областей, а также над акваторией Черного моря и над акваторией Азовского моря.

Поздно вечером 21 марта власти Ростовской области сообщали: “Из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоквартирном доме на ул. Горсоветской, 49”. Пострадали два человека.