 

Мнение: Пора заняться Виктором Цоем, как и Оксимироном!

22.03.2025, 3:20, Разное
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Отличные стихи написал неравнодушный Лео Каганов.

“Восьмиклассница”

Иногда закрываю рукой лицо я
и гляжу, как бегут года.
Восьмиклассница иск подает на Цоя
в Мещанский отдел суда.

Мне, говорит, шестьдесят и внуки,
а травма всегда со мной.
Все эти годы душевные муки
причиняет мне Виктор Цой.

Из-за него я страдаю вечно,
практически не живу.
Он же в кабак меня звал, конечно,
и говорил мне у-у-у.

А мне-то было всего пятнадцать,
класс-то мой был восьмой.
Понятно, что я не желала встречаться
с такими, как Виктор Цой.

Поломана жизнь, в тумане дорога,
исчез навсегда позитив.
Пусть даст мне хотя бы денег немного,
я слышала, что Цой жив.

Мой путь к излечению был так долог,
так труден был и тернист.
Мне это теперь объяснил психолог
и подтвердил юрист.

Мне много не нужно, ведь я не злая —
ну пять миллионов, ну семь.
И пусть Инстаграм, что вчера завела я,
станет известен всем.

И пусть запретят его песни слушать,
забудут его навсегда.
Маньяк, растлевающий детские души,
ну правда же, девочки, да?

Я просто хочу, чтоб услышал каждый
постыдную правду о нем:
что он с восьмиклассницей шел однажды,
по улице шел, вдвоем!

Очень богатая и остроумная идея – по мотивам иска в суд на развратника и педофила Оксимирона заняться еще более постыдной и саморазоблачительной песней Цоя “Восьмиклассница”. Давно пора! Надо начинать с истоков! В нашей святой борьбе с педофилией обнаглевших рокеров!

Источник: Размышления вольного социолога


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