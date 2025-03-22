Мнение: Пора заняться Виктором Цоем, как и Оксимироном!

Отличные стихи написал неравнодушный Лео Каганов.

“Восьмиклассница”

Иногда закрываю рукой лицо я

и гляжу, как бегут года.

Восьмиклассница иск подает на Цоя

в Мещанский отдел суда.

Мне, говорит, шестьдесят и внуки,

а травма всегда со мной.

Все эти годы душевные муки

причиняет мне Виктор Цой.

Из-за него я страдаю вечно,

практически не живу.

Он же в кабак меня звал, конечно,

и говорил мне у-у-у.

А мне-то было всего пятнадцать,

класс-то мой был восьмой.

Понятно, что я не желала встречаться

с такими, как Виктор Цой.

Поломана жизнь, в тумане дорога,

исчез навсегда позитив.

Пусть даст мне хотя бы денег немного,

я слышала, что Цой жив.

Мой путь к излечению был так долог,

так труден был и тернист.

Мне это теперь объяснил психолог

и подтвердил юрист.

Мне много не нужно, ведь я не злая —

ну пять миллионов, ну семь.

И пусть Инстаграм, что вчера завела я,

станет известен всем.

И пусть запретят его песни слушать,

забудут его навсегда.

Маньяк, растлевающий детские души,

ну правда же, девочки, да?

Я просто хочу, чтоб услышал каждый

постыдную правду о нем:

что он с восьмиклассницей шел однажды,

по улице шел, вдвоем!

Очень богатая и остроумная идея – по мотивам иска в суд на развратника и педофила Оксимирона заняться еще более постыдной и саморазоблачительной песней Цоя “Восьмиклассница”. Давно пора! Надо начинать с истоков! В нашей святой борьбе с педофилией обнаглевших рокеров!