Мнение: Пора заняться Виктором Цоем, как и Оксимироном!
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Отличные стихи написал неравнодушный Лео Каганов.
“Восьмиклассница”
Иногда закрываю рукой лицо я
и гляжу, как бегут года.
Восьмиклассница иск подает на Цоя
в Мещанский отдел суда.
Мне, говорит, шестьдесят и внуки,
а травма всегда со мной.
Все эти годы душевные муки
причиняет мне Виктор Цой.
Из-за него я страдаю вечно,
практически не живу.
Он же в кабак меня звал, конечно,
и говорил мне у-у-у.
А мне-то было всего пятнадцать,
класс-то мой был восьмой.
Понятно, что я не желала встречаться
с такими, как Виктор Цой.
Поломана жизнь, в тумане дорога,
исчез навсегда позитив.
Пусть даст мне хотя бы денег немного,
я слышала, что Цой жив.
Мой путь к излечению был так долог,
так труден был и тернист.
Мне это теперь объяснил психолог
и подтвердил юрист.
Мне много не нужно, ведь я не злая —
ну пять миллионов, ну семь.
И пусть Инстаграм, что вчера завела я,
станет известен всем.
И пусть запретят его песни слушать,
забудут его навсегда.
Маньяк, растлевающий детские души,
ну правда же, девочки, да?
Я просто хочу, чтоб услышал каждый
постыдную правду о нем:
что он с восьмиклассницей шел однажды,
по улице шел, вдвоем!
Очень богатая и остроумная идея – по мотивам иска в суд на развратника и педофила Оксимирона заняться еще более постыдной и саморазоблачительной песней Цоя “Восьмиклассница”. Давно пора! Надо начинать с истоков! В нашей святой борьбе с педофилией обнаглевших рокеров!
Источник: Размышления вольного социолога
Смотреть комментарии → Комментариев нет