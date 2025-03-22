Мнение: Ссылка тунеядцев в колхоз, оплата по результатам труда и как зарабатывали работники кулаков

1. В комментариях заспорили — действительно ли колхозные пенсии были в СССР настолько низкими, 12 рублей и менее. Вообще, конечно, надо начинать с указания примерного года. При Сталине, к примеру, в некоторых колхозах не то что пенсий — даже зарплат не было. Потом пенсии пошли, но очень маленькие, при этом пенсионный возраст у колхозников был на 5 лет выше, чем у горожан. Ближе к концу СССР пенсии колхозникам немного подняли, большинству — до тех самых знаменитых 12 рублей в месяц. На наши сегодняшние деньги это, пожалуй, где-то 2000-3000 рублей, смотря как считать, то есть безнадёжная бедность даже по тем необеспеченным временам.

Комментатор с никнеймом Мужик вспоминает про архангельскую деревню в брежневские времена (ссылка):



Бабуля моя, 1893 года рождения, в конце 1960-х получала 8 рублей пенсии, дед 1895 года рождения – 12 рублей… Цифры эти точно помню, потому что в 1972 году у них должна быть золотая свадьба и они рассуждали с моими родителями, как накопить-то [на празднование]… И это при том, что сын их, Пётр, ушёл на войну в 16 лет, приписав себе год, где и пропал без вести то ли в 1943 то ли в 1944, военкомат так и не смог ответить точно.

Глухая архангельская деревня. Жили так богато, что не было металлических вёдер, ушаты и кадки деревянные, стянутые ивовыми кручёными прутьями. Воду в кадках в бане нагревали, бросая камни с каменки. Еду готовили — два чугунка и глиняные самопальные горшки. Братынь медная и ковшик медный кованый в бане.

На лето, лет с трёх, меня отвозили в деревню, поэтому [мне], как городскому, деревенские реалии хорошо запомнились. Колхоз – рабский труд. Работали за палочки и за натурпродукт. И ещё тунеядцев с Питера в деревню ссылали: Тамара-тунеядка и Витя Козлов, тунеядец. Хорошие люди были, незлобивые. Так и остались в деревне и прожили там до конца своей жизни.

Практика ссылки тунеядцев в деревню была широко распространена. Одним из известных тунеядцев был поэт Иосиф Бродский, который зарабатывал переводами стихов, то есть, с точки зрения государства, был бездельником. В 1964 году его осудили за тунеядство на 5 лет и сослали в деревню как раз в Архангельской области. Там он провёл 1,5 года, пока под давлением общественности дело не пересмотрели, сократив Бродскому срок.

Борьбу с тунеядством усилили после полёта Гагарина в космос. Цитирую (ссылка):

4 мая 1961 года на основании ст. 12 Конституции Президиум Верховного Совета РСФСР принял указ «Об усилении борьбы с лицами (бездельниками, тунеядцами, паразитами), уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни». <…>

К середине 1964 года по этому указу было сослано 37 тысяч человек. При этом, в частности, тунеядцами признавались и ссылались инженер-технолог, который прекратил работу, оборудовал кролиководческую ферму и стал жить за счёт приносимых ею доходов; пожарный, который занимался своим земельным участком и торговал на рынке овощами и фруктами. Иногда суды принимали решения о выселении нетрудоспособных.

Возможно, разочаровавшись в Сталине, высокопоставленные коммунисты той эпохи хотели вернуться к заветам Ленина. А Ленин писал про тунеядцев следующее (ссылка):

Тысячи форм и способов практического учёта и контроля за богатыми, жуликами и тунеядцами должны быть выработаны и испытаны на практике самими коммунами, мелкими ячейками в деревне и в городе. Разнообразие здесь есть ручательство жизненности, порука успеха в достижении общей единой цели: очистки земли российской от всяких вредных насекомых, от блох — жуликов, от клопов — богатых и прочее и прочее.

В одном месте посадят в тюрьму десяток богачей, дюжину жуликов, полдюжины рабочих, отлынивающих от работы…

В другом — поставят их чистить сортиры.

В третьем — снабдят их, по отбытии карцера, жёлтыми билетами, чтобы весь народ до их исправления надзирал за ними, как за вредными людьми.

В четвёртом — расстреляют на месте, одного из десяти, виновных в тунеядстве.

В пятом — придумают комбинации разных средств и путём, например, условного освобождения добьются быстрого исправления исправимых элементов из богачей, буржуазных интеллигентов, жуликов и хулиганов. Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет общий опыт, тем вернее и быстрее будет успех социализма, тем легче практика выработает — ибо только практика может выработать — наилучшие приёмы и средства борьбы. — В. И. Ленин, ПСС, т. 35, с. 204

Возможно, с точки зрения рабочего или крестьянина, самого Ленина тоже следовало бы зачислить в тунеядцы, ведь никаким полезным для общества трудом он не занимался, вёл образ жизни типичного «буржуазного интеллигента».

Цитата приведена из работы Ленина «Как организовать соревнование?». Соревнование несколько дикое — что-то вроде «кто больше скальпов с трупов врагов нарежет» — но Владимир Ильич выглядеть кровожадным не стеснялся. Пожалуй, он мог бы повторить вслед за императором Калигулой: «пусть ненавидят, лишь бы боялись».

2. Валерий Браун пишет в комментариях о грабеже колхозников (ссылка):



Я родился и вырос в Металлургическом районе Челябинска. У завода было большое подсобное хозяйство, где выращивали овощи для заводчан. Урожаи низкие, потому что земля плохая.

Но вот приехали в подсобное хозяйство рабочие из КНДР, которым пообещали выплатить треть стоимости выращенной ими моркови по советским заниженным ценам. Они сутками сидели на бороздах – пололи да ворошили. Урожай оказался в восемь раз выше обычного. Заработали по 350-400 рублей в месяц и довольные уехали.

На собрании стали ставить их в пример. Кто-то возразил, что корейцам заплатили по 400, а нам, как ни работай – по 60. Скандалище был! Чуть не посадили языкастого. На основы социализма голос поднял.

В самом деле, коллеги, неосталинисты рассказывают нам, что колхозы — это чуть ли не частные предприятия, где всё зависит от труда участников: «как потопал, так и полопал». И тут внезапно выясняется, что как бы ты ни работал, выше 60 рублей не прыгнешь, так как весь «излишек» заберёт государство.

Такая система заставляет вспомнить об европейском феодализме, когда у пейзан отбирали всё, сверх необходимого. Капитализм экономически победил феодализм именно потому, что простолюдинам разрешили оставлять себе часть заработанного, замотивировав их тем самым на усердный труд.

3. Сергей Лахмоткин рассказывает в комментариях, как работали и зарабатывали работники кулаков. Судя по приведённым примерам, назначить кулаками в 1920-е – 1930-е годы могли кого угодно – и трудоголиков, и лодырей (ссылка):

…мой дед пришел из армии в 1917 году. Хозяйство в упадке, он один мужчина был в семье. Отец рано умер у него. Пошёл батрачить к деду 70 лет, который уже не справлялся с работой, кулаку. До этого у него повесился зять примак, не выдержал работы. А этот кулак работал сам, когда был моложе. Так вот дед у него заработал за полтора года денег, которых хватило перестроить дом, купить лошадь со всеми телегами, плугами, боронами и так далее. Построил сараи, ригу. Обрабатывал и свою землю на лошади кулака, когда у него работал.

Заработали бы вы в колхозе до войны за это время всё это? Вот и использование наёмных рабочих. <…>

Потом мой дед обрабатывал ещё землю у лодыря, кроме своей. Естественно за плату. Забирал часть урожая. Так что кулачили работяг, которые работали как черти. Получается этот лодырь тоже кулак, использовал наёмный труд. <…>

Я помню стариков 1876 г рождения. Знаю, как было, не из учебников. Во всяком случае, в нашей округе. Лодырям нужны были колхозы и власти, чтобы отнять хлеб вроде бы как честным путём.

Это к вопросу о социальных лифтах. Пройти за полтора года путь от бедняка до обеспеченного крестьянина — это именно те возможности, которыми до прихода большевиков могли воспользоваться в Российской Империи десятки миллионов крестьян.