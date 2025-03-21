 

Мнение «аналитика»: О последней милости Самого… Лавров — всё?

21.03.2025, 23:50, Разное
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По правде говоря, про него уже давно ходило много «нехороших» слухов.

Поговаривали, что более чем полувековая дипломатическая карьера стала его тяготить. Что #здоровье начало подводить бессменного уже 20 лет министра. Что самому ему всё ныне происходящее «давно уже осточертело». Что душа просится на покой, тело на рыбалку, а разум — писать стихи в ночной тиши, глядя в горах на алтайские звёзды.

Ну и вот…

Российский президент Владимир Путин наградил главу МИД Сергея Лаврова орденом святого Андрея Первозванного «за выдающиеся заслуги перед Отечеством». Это высшая государственная награда России. Знак высочайшего признания. И одновременно тонкий намёк, что пора

Тем более, что круг завершается. Сергей Лавров начинал свой путь в кресле министра в годы «дружбы с Америкой». Да, странной. Но всё же. И теперь #Россия — при том же президенте и том же министре — снова пытается «задружиться» с #США. Уже прекрасно понимая, чем это может грозить.

Наверное, для такого кульбита и правда нужны другие люди. Не те, кто годами клеймили «однополярный мир» и колебались вместе с линией.

А Сергей Лавров… Он запомнится, как минимум, двумя яркими фразами — «Д…, б…!» и «Нах…й я сюда пришёл вообще?». Про других предшественников даже и этого не вспомнить.

А ещё чем нынешний юбиляр войдёт в историю?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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