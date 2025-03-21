 

В Великобритании умер Олег Гордиевский, один из самых известных шпионов XX века

21.03.2025, 21:45, Новости дня
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В Великобритании у себя дома на 87 году жизни умер Олег Гордиевский, которого называют одним из самых известных шпионов XX века. Причины смерти не сообщаются.

В 1970-80-х годах Гордиевский на протяжении 15 лет курировал Великобританию и Скандинавию в Первом главном управлении КГБ.

Попав в Соединенное Королевство в качестве резидента, он вкоре начал сотрудничать с британской МИ-6 под псевдонимом OVATION.

Это сотрудничество продолжалось 11 лет, пока московское руководство не заподозрило неладное и он не был отозван обратно в Россию в 1985 году.

Но летом того же года британцы сумели провести тайную операцию и вывезти Гордиевского обратно в Британию, где он продолжил консультировать западные спецслужбы.

В СССР полковник Гордиевский был заочно приговорен к расстрелу, а в современной РФ объявлен предателем за передачу британцам большого объема секретной информации. Бывшие сослуживцы называли его “отвратительным типом” и “талантливым подлецом”.

На Западе он был оценен совсем иначе. Считается, что он помог изменить ход холодной войны, объяснив западным структурам, что на самом деле думают в СССР, и как лучше общаться с советским режимом.

В 2007 году за заслуги в обеспечении национальной безопасности Великобритании Олег Гордиевский был награжден орденом Святых Михаила и Георгия, одной из высших наград Соединенного Королевства.


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