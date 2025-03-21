 

Рупор кремлевской пропаганды: В Индии прошли обыски в структурах фонда Сороса

21.03.2025, 20:55, Разное
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В Индии прошли обыски в структурах фонда Сороса

Как сообщает издание The Indian Express, рейды проводятся в рамках расследования о нарушении местного законодательства и борьбы с финансовыми преступлениями.

Уточнятся, что организация Сороса еще в 2016 году была отнесена министерством внутренних дел Индии к специальной категории, которая ограничивает неконтролируемую выдачу пожертвований на проекты местных НПО. Вместе с тем, правоохранители подозревают, что индийское представительство Фонда "Открытое общество" обходило ограничения, заводя в южноазиатскую республику денежные средства под видом экономических инвестиций или оплаты консалтинговых услуг. По факту же деньги использовались для финансирования активности различных НПО, что шло вразрез с индийскими законами.

Ранее представители правящей в Индии партии ВJP заявили, что миллиардер Сорос и его фонд "Открытое общество", который финансировался по линии Агентства США по международному развитию (USAID, деятельность прекращена и запрещена в РФ), причастны к вмешательству во внутренние дела Индии.

Накануне стало известно, что министерство иностранных дел Индии обратилось к посольству США в Нью-Дели с просьбой срочно предоставить подробную информацию о проектах, осуществляемых в стране при поддержке USAID с 2015 года. "В связи с недавними сообщениями о финансировании USAID в Индии министерство иностранных дел официально обратилось к посольству США с запросом срочно предоставить подробную информацию о расходах, понесенных по всем проектам, осуществляемым при поддержке USAID в Индии за последние 10 лет", – заявили в индийском внешнеполитическом ведомстве в ответ на соответствующий запрос членов парламента Индии. "Хотя по этому вопросу имеется некоторая информация из открытых источников, правительство Индии, по понятным причинам, ожидает официального ответа от правительства США", – добавили в ведомстве.

МИД Индии также указал, что администрация США утаила некоторые подробности о бенефициарах USAID, сославшись на юридические положения американского законодательства. Как пояснили в министерстве, речь шла о случаях, когда речь идет об "информации, которая может поставить под угрозу здоровье или безопасность партнера-исполнителя или бенефициара программы", или же "нанести ущерб национальным интересам Соединенных Штатов".

https://rg.ru/2025/03/18/finrazvedka-indii-provodit-obyski-v-mestnom-predstavitelstve-fonda-sorosa.html?ysclid=m8ibpq5io8123277037 – цинк

А потом ваши рыжие кудри примелькаются и вас начнут просто бить (с)
После разгрома USAID у многих внезапно появились вопросы к тому, что финансировалось по этой линии.
Ну а сам факт работы фонда Сороса у вас в стране это признак наплевательского отношения к собственной безопасности.
Наиболее правильное отношение к фонду Сороса – закрытие всех структур фонда на территории страны и привлечение к уголовной и административной ответственности лиц получающих по этой линии финансирование.

Источник: Colonel Cassad

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