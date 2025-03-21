Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1122-й день войны

Министерство обороны РФ 21 марта 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более семи месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области. ВСУ продолжают действовать на территории РФ, хотя российская сторона заявляет о фактическом “разгроме” украинских сил.

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: “С 15 по 21 марта Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены тринадцать групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований. В течение недели подразделения группировки войск “Север” продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В результате решительных действий освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. На Харьковском и Белгородском направлениях нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ. За неделю в зоне ответственности группировки войск “Север” потери противника составили свыше 2295 военнослужащих, 16 танков и 58 боевых бронированных машин. Уничтожены 130 автомобилей, 30 орудий полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Противник потерял свыше 1670 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты “Bradley” и семь бронетранспортеров М113 производства США. Уничтожены 44 автомобиля, 28 орудий полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной борьбы и 11 полевых складов боеприпасов. Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1615 военнослужащих, два танка и семь боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113 производства США. Уничтожены 34 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, две пусковые установки реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, шесть полевых складов боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух егерских, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3235 военнослужащих, 30 боевых бронированных машин, в том числе две боевые машины пехоты “Bradley”, три бронетранспортера М113 и две бронемашины “MaxxPro” производства США. Уничтожены 46 автомобилей, 26 артиллерийских орудий и три станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух мотопехотных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. Противник потерял свыше 1040 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 27 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии, в том числе четыре орудия западного производства. Подразделения группировки войск “Днепр” в результате активных действий освободили населенный пункт Степовое Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и четырех бригад береговой обороны ВСУ. ВСУ потеряли свыше 510 военнослужащих, 32 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов. ВКС РФ в воздушном бою сбит МиГ-29 воздушных сил Украины. За неделю средствами противовоздушной обороны уничтожены 28 управляемых авиационных бомб JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1113 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 536 вне зоны специальной военной операции”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 658 самолетов, 283 вертолета, 47 719 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 420 танков и других боевых бронированных машин, 1 530 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22 788 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 187 единиц специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми около 98000 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 127 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 12000 мирных жителей Украины (в их числе около 600 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).