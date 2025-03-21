В Ленобласти задержан москвич, пытавшийся вывезти в столицу корюшку

Казаки станицы Академическая при поддержке сотрудников Росгвардии и Таможенной службы задержали на выезде из Санкт-Петербурга 25-летнего москвича Гамлета Лерояна, которые пытался незаконно вывезти из Северной столицы 18 кг корюшки.

Вывезти контрабандиста на чистую воду удалось благодаря бдительности местной пенсионерки – женщина обратила внимание, как гражданин с ярко выраженным столичным акцентом приобрёл рыбу и положил её в переносной холодильник.

«После поступления сигнала личность гражданина установили в кратчайшие сроки, его задержал казачий патруль. В ходе обыска была изъята корюшка, шоколад фабрики Крупской и ряд других запрещённых к вывозу предметов», – сказал пресс-секретарь ГУ МВД по Петербургу Пётр Романов.

Сам Лероян заявил, что планировал продать традиционную невскую рыбу столичным спекулянтам – в Москве стоимость килограмма корюшки доходит до 25 тысяч рублей. В настоящий момент мужчина задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ему грозит до 5 лет тюрьмы и конфискация имущества.

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