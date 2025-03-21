Рупор кремлевской пропаганды: Сбор трофеев в Курской области
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Сбор трофеев в Курской области
Репортаж военкора Кулько о сборе в Курской области многочисленных трофеев.
Плюс еще.
Уже только по видео в Курской области отфиксировали более 1000 единиц техники. И это лишь часть.
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Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
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