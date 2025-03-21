Виртуальные наушники воспроизводят звук, который слышит только их владелец

Группа инженеров Университета штата Пенсильвания разрабатывает технологию «виртуальных наушников». Она позволяет скрыть от окружающих то, что слышит конкретный человек, и при этом ему не придется надевать никаких устройств. На данный момент уже готов и проходит испытания функциональный прототип.

Технология использует так называемые «аудиальные анклавы», где «анклав» – это точка пересечения звуковых волн с особыми параметрами. Они излучаются в ультразвуковом диапазоне и не воспринимаются человеческим ухом, а их частоты незначительно отличаются друг от друга. Слышимый звук возникает только в точке пересечения, где волны накладываются друг на друга.

После генерации волны она проходит через «метаповерхность», чья микроструктура изгибает волну и заставляет ее распространяться по окружности. В получившейся системе две волны огибают голову человека сзади и встречаются спереди, превращаясь для него в источник звука. Даже те, кто стоят рядом, этот звук уже не услышат – для этого нужно находиться в непосредственной близости от точки пересечения.

В нынешнем виде передача звука таким способом возможна на расстояние до 1 м, громкость ограничена 60 дБ. Оба показателя можно будет при необходимости масштабировать. Предполагается, что такая технология найдет применение в системах виртуальной и дополненной реальности, в образовательном процессе и других сферах.Источник — Penn State