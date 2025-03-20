Мнение: Надо ли запрещать турецкие сериалы, родительство полезно для мозга, рождаемость в Европе и России

1. В популярных ныне турецких сериалах усмотрели элементы подрывной, антисемейной идеологии. Логика такая: у турок в сериалах мужчины просто красавцы, галантные рыцари без страха и упрёка, тогда как в русских сериалах отечественных мужчин выставляют «алкоголиками, деспотами и неудачниками» (ссылка).



Понятно, что пока что всё это пустые разговоры, как и 98% публичных требований что-нибудь запретить. Однако мне стало любопытно — какие конкретно «нереалистичные требования» к мужчинам создают турецкие сериалы? Несмышлёные журналисты из «Ленты» забыли задать этот вопрос инициаторам запрета, а сам я теряюсь в догадках, так как к стыду своему почти ничего не знаю о современном турецком кинематографе.

Полагаю, речь идёт не про крепкую мускулатуру и умение «дать в морду» — этого типа мужественности в отечественных сериалах полно, да и организация «Ветераны России» навряд ли возмутилась бы «токсичной маскулинностью». Может быть, турецкие актёры не пьют? Хорошо зарабатывают? Щедро обеспечивают жену-домохозяйку, которая рожает им детей? Стильно одеваются и выглядят, как фотомодели? Выполняют каждый каприз своих жён, добровольно занимая подчинённое положение в семье? Непонятно…

2. Родительство полезно для мозга, утверждают американские учёные (ссылка):



Родители получают неожиданные когнитивные преимущества от воспитания детей — их мозг лучше защищён от возрастных изменений. К такому выводу пришли учёные Ратгерского медицинского центра и Йельского университета, проанализировав данные почти 37 тысяч взрослых. Полезен сам опыт воспитания как социального процесса, поэтому преимущества сохраняются и при заботе об усыновленных детях. Физиологические факторы, такие как влияние беременности и грудного вскармливания, в исследовании не учитывались.

Оно и логично. Присмотр за детьми и их воспитание требуют значительных умственных усилий, а тренировки для мозга полезны. Кстати, согласно другим исследованиям, в богатых семьях общению с детьми уделают значительно больше времени, чем в бедных. Возможно, это тоже часть ответа на вопрос «почему богатые дольше живут».

3. Европа буднично продолжает вымирать. Цифры на карте – СКР, число детей на одну женщину (ссылка):

Вероятно, демографы-любители из числа политиков думают, будто люди — это такой двуногий скот, которому для размножения не хватает только стойла попросторнее и корма в корыте посытнее. Вместе с тем сама циничная постановка вопроса — «число детей на одну женщину» — программирует общество на вымирание, так как высокая рождаемость возможна только внутри семей, то есть внутри структур, где в которых отец присутствует и играет важную роль. Пока политики относятся к людям как к животным — «вот супоросная самка человека, она приносит столько-то детёнышей за такой-то период» — шансов хотя бы приблизиться к решению демографической проблемы у них нет.

Ну, серьёзно, технически нет никаких проблем поднять СКР выше 10: если народ захочет размножаться, он вот прямо сейчас направится в сторону спальни и размножится. В зависимости от возраста и здоровья результаты будут разными, но в среднем «10 детей на самку» — показатель технически реальный. Корень проблемы в том, что у народа другие приоритеты — народ размножаться в среднем не хочет. Политики же думают, будто у нас комбикорм недостаточно питательный или, может быть, микроэлементов в водопроводной воде не хватает. Заходят с сугубо физиологической стороны, с которой в 21-м веке и так уже всё окей.

С той же дурной энергией, кстати, решают у нас и проблему образования: делают дорогой ремонт в школах, как будто покрашенные стены будут учить питомцев сами по себе. Мысль о том, что проблема не в зданиях, не в партах и даже не в 3D-принтерах в классах, чиновники от себя гонят, так как отремонтировать здание — это просто и почётно, а реформировать классно-урочную систему — это страшная головная боль.

Так вот, вернёмся к вымиранию Европы. Континент вымирает целиком: к уровню простого воспроизводства населения (2,1 ребёнка на женщину) близки только обитатели мятежного Косова, которые, тоже вымирают, только медленнее). Мигранты из Африки не помогают — освоившись в благополучной стране, они вскоре размножаться перестают.