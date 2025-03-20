Рупор кремлевской пропаганды: Операция “Поток”

Большой сюжет об операции "Поток", которая способствовала фактической ликвидации Курского выступа. Смелый тактический замысел с оперативными последствиями, который не удался бы, если бы не героизм простыых бойцов.

Операция "Поток"

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Источник: Colonel Cassad

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