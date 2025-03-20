 

В Тверской области торжественно открыли дорогу, которая и так открыта с 1966 года

20.03.2025, 19:33, Разное
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В деревне Андреевка Тверской области состоялась торжественная церемония открытия дороги, однако местные жители так и не поняли, о какой дороге идёт речь. Как пишут комментаторы в местных сообществах, глава Оленинского района Тверской области прибыл в деревню в 13:30, после этого дорога, по которой он приехал, была перекрыта торжественной ленточкой, а затем, в присутствии ряда чиновников и подрядчиков, ленточку перерезали, и делегация покинула деревню тем же путём.

Дорога, соединяющая Андреевку с внешним миром, была проложена ещё в 1966 году и с тех пор ремонтировалась два раза – в 1983 и 2006 годах. Местные паблики задались вопросом, о каком открытии может идти речь. Один из местных жителей высказал гипотезу, что речь может идти о деревне с похожим названием (Андроновке), и предположил, что районная администрация просто перепутала эти населённые пункты. Однако в Андроновке тоже ничего не открывалось.

Глава района отреагировал на скандал и обвинил в произошедшем неких зарубежных провокаторов.

«Заезжие гастролёры из отдельных стран решили изыскать негатив в таком позитивном факте, как наличие в деревне Андреевка удобной дороги. Если кому-то в нашей области так нравится устраивать провокации, этому надо дать надлежащую оценку с точки зрения закона», – написал он на странице «ВКонтакте».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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