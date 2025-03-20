Эли Шараби выступил перед СБ ООН – “Где были ООН и Красный Крест, когда меня похитили?”

Освобожденный из плена ХАМАСа Эли Шараби, который во время “черной субботы” 7 октября 2023 года потерял всю свою семью, был похищен террористами и провел 491 день в плену, выступил перед Советом Безопасности ООН, рассказав о своем чудовищном опыте.

Совет Безопасности ООН собрался на специальное заседание о проблеме заложников, которые все еще остаются в руках террористов. Выступление Эли Шараби открыло специальное заседание.

“7 октября моя райская жизнь стала адом, – заявил он с трибуны СБ ООН. – Террористы ХАМАСа вторглись в наш дом, и я был оторван от своей семьи – чтобы никогда больше их не увидеть. Тогда я не знал, что должен был попрощаться с ними навсегда”.

Он рассказал, что его когда-то мирный дом попросту исчез, и около сотни террористов смеялись и праздновали “успех операции”. Когда террористы привезли его в сектор Газы, его окружила беснующая толпа палестинцев, которые пытались линчевать его прямо там, на месте. “Я для них был трофеем”, – подчеркнул он.

Шараби рассказал, как его держали под землей в цепях, морили голодом, избивали и унижали. “Цепи, которыми они сковали меня, врезались в мою кожу с того момента, как я попал в плен, до момента, когда меня освободили, – заявил освобожденный заложник. – Они не проявляли ни малейшей пощады и обращались со мной хуже, чем с животным”.

По словам Эли Шараби, в плену его поддерживала лишь надежда увидеть когда-нибудь его семью. “Перед моим освобождением хамасовцы с удовольствием показали мне фотографию моего брата Йоси и сказали, что он мертв. Я отказывался в это верить, – подчеркнул Шараби. – Где был Красный Крест? Где была Организация Объединренных Наций?”

При этом Эли Шараби подчеркивает, что “мирное население” сектора Газы не просто видело его страдания, а наслаждалось ими. “Они подбадривали наших похитителей, они определенно являются соучастниками террористов, – отметил он. – И сегодня я здесь, чтобы говорить за тех, кто остается в ловушке этого кошмара. За моего брата Йоси, убитого в плену, тело которого все еще удерживают в заложниках. За Алона Оэля, которого держат на глубине 50 метров под землей”.

Он подчеркнул также, что он собственными глазами видел, что происходит с гуманитарной помощью, которую ООН доставляет в сектор Газы. “Десятки ящиков, оплаченных вашим правительством, проносили передо мной террористы ХАМАСа. Они много раз ели у нас на глазах”, – добавил Шараби, отметив, что заложники никогда не получали ни кусочка.

Представительница США Дороти Ши сообщила в ходе своего выступления на встрече, что ответственность за возобновление военных действий в секторе Газы несет исключительно ХАМАС. “Военные действия могли бы закончиться уже завтра, если бы ХАМАС освободил заложников и сложил оружие”, – отметила она.