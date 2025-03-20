«Он изобрёл для вас электромобиль, но вы не умеете быть благодарными» – президент США пригрозил объявить противников Илона Маска террористами

Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшие недели подписать указ, который приравняет к террористам участников акций протеста против предпринимателя и чиновника Илона Маска.

После этого таких американцев можно будет держать в тюрьмах до 99 лет без суда и подвергать «специальным методикам допроса», чтобы выяснить, где скрываются их сообщники. Трамп заявил, что противники Маска «не умеют быть благодарными».

– Это великий человек. Он выявил десятки миллионов мёртвых душ на государственной службе… А что он делал до этого, вы помните? Он изобрёл электромобиль для вас, для всех жителей планеты, это великий инженер. Сейчас большинство автомобилей на улицах – электрические. Никто уже не делает бензиновые машины. Но вы не благодарите его за это, вы попросту не умеете быть благодарными. Я подпишу указ и вы все будете классифицированы как террористы, клянусь Богом, я сделаю это, если вы не успокоитесь прямо сейчас, – пригрозил президент.

Сам бизнесмен поддержал главу государства – он сделал репост его речи и написал: «Америка должна уметь защитить себя от внутренних врагов, таких как те, кто сегодня осаждает салоны Tesla. Мы должны быть сильными, чтобы быть свободными».

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