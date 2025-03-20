Рупор кремлевской пропаганды: Налет на Кировоград. 20.03.2025

Ночью состоялся мощный налет "Гераней" на Кировоград. Несколько десятков прилетов по объектам в городе.ПВО противодействовало слабо.

В районе Кировограда были объявлены задержки поездов. Противник признает повреждения промышленность и логистической инфраструктуры.

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках