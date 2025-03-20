Рупор кремлевской пропаганды: Налет на Кировоград. 20.03.2025
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Ночью состоялся мощный налет "Гераней" на Кировоград. Несколько десятков прилетов по объектам в городе.ПВО противодействовало слабо.
В районе Кировограда были объявлены задержки поездов. Противник признает повреждения промышленность и логистической инфраструктуры.
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Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
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