 

Путин подписал указ, ограничивающий права граждан Украины, в том числе, на захваченных территориях

20.03.2025, 16:50, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, обязывающий граждан Украины, находящихся на российской территории без “законных оснований”, урегулировать свой статус до 10 сентября 2025 года или покинуть РФ.

Под определение “российской территории” подпадают и оккупированные Россией регионы Украины: Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области, а также Крым.

В понятие “урегулирование статуса” входят, в том числе, обязательная дактилоскопическая регистрация, фотографирование и медицинское освидетельствование. Требуется также представить сертификаты на отсутствие ВИЧ-инфекции и факта применения наркотических и психотропных веществ без назначения врача.

Не прошедших подобную процедуру, согласно указу, ждет административная ответственность, помимо этого, им будет запрещено работать на российской территории. Указ также не касается процедуры выезда украинских граждан как из России, так и с оккупированных ей территориях.


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