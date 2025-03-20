Рупор кремлевской пропаганды: Я не против того, чтобы немецкую технику использовали и теряли

Джихади Джулиан жалуется, что вторжение в Белгородскую область провалилось и ВСУ бездарно теряют западную технику.

"Я не против того, чтобы немецкую технику использовали и теряли, как в случае с этим Bergepanzer 2. Но было бы неплохо, если бы это произошло не в ходе плохо спланированного и плохо реализованного вторжения в Белгородскую область. Оно закончилось потерей всей техники и ничего не принесло Украине" (с) Репке

Фактически, в ходе попыток вторжения в Белгородскую область (достаточно ожидаемых), противник потерял уже под 20 единиц техники (включая ценные ИМР, в том числе и немецкие) + приличное кол-во личного состава. но успехов не добился. Сейчас пытается больше пехотой лезть. С тем же результатом. Тактической внезапности добиться противнику не удалось, в результате чего вся операция по вторжению забуксовала.

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Источник: Colonel Cassad

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