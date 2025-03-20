 

«Космический спидометр» позволит точно отслеживать положение спутников без GPS

20.03.2025, 14:50, Разное
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В последние годы идет стремительный рост числа спутников на низких околоземных орбитах (НО). Это обстоятельство вынуждает научное сообщество искать новые подходы к мониторингу космического трафика и управлению им, поскольку существующие системы GPS не всегда надежны или доступны. Для решения этой проблемы Лос-Аламосская национальная лаборатория разработала Космический Спидометр, который способен точно измерять скорости спутников на НО.

Это компактное и экономичное устройство может непрерывно поставлять данные о скорости, что очень важно в условиях возросшей загруженности НО и потенциальной опасности столкновений. Разработанный для бортового использования, спидометр позволяет космическим агентствам и коммерческим операторам прогнозировать положение спутников и выполнять необходимые орбитальные маневры для предотвращения столкновений с другими объектами, включая космический мусор.

В основе работы технологии лежит принцип измерения потока заряженных частиц (ионов и электронов), попадающих на переднюю и заднюю части космического аппарата. Этот метод аналогичен наблюдению за количеством капель дождя, попадающих на лобовое и заднее стекла автомобиля. Подобный подход обеспечивает непрерывное отслеживание скорости даже в условиях геомагнитных бурь, когда GPS-сигналы могут быть ненадежны. Кроме того, спидометр может использоваться для мониторинга орбитальных заходов в атмосферу других планет, изучения локальной космической среды и измерения уровня радиации.Источник &#8212 Los Alamos National Laboratory


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