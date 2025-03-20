Стартап Joby запускает в Лондоне сервис аэротакси

Калифорнийский стартап Joby сообщил, что собирается совместно с авиакомпанией Virgin Atlantic заняться организацией перевозок пассажиров из лондонских аэропортов до ближайших городов с помощью своих аэротакси класса eVTOL, летающих со скоростью 320 км/ч.

Это будет пятиместное (вместе с пилотом) аэротакси, оснащенное шестью электрическими двигателями. К примеру, расстояние между аэропортом Манчестера и городом Лидс оно преодолеет всего за 15 минут — это на 45 минут быстрее, чем на обычном такси, а из аэропорта Хитроу до Канарской пристани в Лондоне долетит за 8 минут, вместо 80 минут по шоссе.

Аэротакси способно преодолеть расстояние до 160 км без вредных выбросов и с минимальным шумом. Joby осталось получить в управлениях гражданской авиации Англии и США соответствующие сертификаты и построить сеть посадочных площадок в крупных городах.Источник — Joby Aviation