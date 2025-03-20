 

Японская Elecom выпустила первый в мире коммерческий натрий-ионный пауэрбанк

20.03.2025, 12:50, Разное
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Японская компания Elecom выпустила на рынок, как она уверяет, первый в мире пауэр-банк на основе натрий-ионной технологии. Модель называется DE-C55L-9000, ее емкость составляет 9 000 мА⋅ч, в наличии разъемы USB Type-C на 45 Вт и Type-A на 18 Вт, а также светодиодные индикаторы зарядки. Это такой же универсальный перезаряжаемый источник энергии, как и привычные литий-ионные аккумуляторы.

Использование натрия вместо лития в накопителях энергии началось еще в 1970-х гг., но не получило широкого применения. Главным образом из-за низкой плотности энергии, из-за чего устройства получались более громоздкими и тяжелыми — а также более дорогими, чем литиевые. Но это спорный момент – при массовом производстве стоимость кВт•ч у натриевых систем ниже, чем у литиевых. Однако промышленность нуждалась в компактных и емких батареях, поэтому предпочтение отдали именно литиевым системам.

Ключевые преимущества натрий-ионных батарей — в огромном сроке службы (порядка 13 лет), так как они выдерживают до 5000 циклов перезарядки, против 500-1000 у литиевых аналогов. У натриевых систем ниже риск возгорания, их можно перевозить при нулевом напряжении и отсутствии заряда, они работают в диапазоне температур -34 °C до 50 °C. Но самое важное в том, что натрий в изобилии содержится в морской соли и земной коре, его добыча проще и наносит гораздо меньше вреда окружающей среде, чем добыча лития.

Представленная Elecom модель стоит $67 при весе 350 граммов. Для сравнения, литий-ионный пауэрбанк емкостью 10 000 мА⋅ч от Anker стоит до $24 при весе в 244 грамма. Из-за этого натриевые батареи вряд ли смогут составить конкуренцию литиевым в мобильных устройствах. Но их с успехом можно применять, например, в стационарных объектах в качестве резервных источников энергии.Источник &#8212 Elecom


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