 

Шойгу – “Конституция Украины препятствует урегулированию”

20.03.2025, 11:55, Новости дня
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Бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу, сейчас занимающий пост секретаря Совета Безопасности РФ, сообщил, что есть несколько факторов, препятствующих урегулированию конфликта с Украиной.

“На Украине присутствует сразу несколько трудностей: конституция, которая запрещает какие-либо территориальные изменения, запрет на переговоры с Россией и неясность, с кем говорить, – вопрос легитимности Зеленского”, – заявил чиновник.

Отметим, что высокопоставленные представители РФ ранее заявляли, что, согласно российской конституции, Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская область Украины, а также Крым являются неотъемлемой российской территорией. С их точки зрения, это переговорам не мешает.

Россия также требует “устранения причин” конфликта, в числе которых расширение NATO на восток, “государственный переворот” в Украине и нарушение прав русскоязычного населения.


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