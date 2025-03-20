Кафедра теологии МГУ аннулировала две диссертации из-за отсутствия исповеди перед защитой

Кафедра теологии Московского государственного университета (МГУ) отозвала две диссертации, защищённые в этом году, из-за того, что их авторы не прошли обряд исповеди перед защитой.

Об этом сообщил официальный представитель кафедры, подчеркнув, что без духовного очищения научная работа не имеет ценности.

– Мы требуем от наших студентов не только глубоких знаний в области теологии, но и высокой нравственности, – заявил заведующий кафедрой православной герменевтики, протоиерей Владимир. – Исповедь – это важный этап духовного становления, без которого невозможно понять истинный смысл веры.

По словам протоиерея, диссертации были посвящены сложным вопросам православной догматики, и их авторы, не прошедшие исповедь, «создали работы без Божьей искры».

Авторы отозванных диссертаций заявили, что намерены обжаловать решение кафедры в епархиальном суде.

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