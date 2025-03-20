 

Мнение «аналитика»: О светлом будущем Украины и России… Кто остался в дураках?

20.03.2025, 1:05, Разное
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Интересно, почему все опять не видят того, что лежит буквально перед носом?

Откуда эта странная «политическая близорукость»?

Сладкие либеральные стереотипы мешают?

А ведь достаточно всего лишь посмотреть на динамику, чтобы увидеть…

Американский президент Дональд #Трамп опять провёл «очень хороший» разговор с Владимиром Зеленским. Опять «около часа» — то есть, менее. И опять…

Первый раз он «поговорил» — и Америка стала требовать украинские редкозёмы.

Второй раз поговорил, а точнее, повздорил, и в списке требований #США к редкоземельным металлам добавились другие «минералы», а также портовая инфраструктура для их вывоза.

Третий раз поговорил — и к «сделке по минералам» добавилось новое требование: получить под американский контроль украинскую энергетическую инфраструктуру. Притом что сама «сделка по минералам» ещё будет уточняться и дополняться Вашингтоном.

И всё под одним и тем же соусом. Дескать, переход украинских активов к Америке — лучшая их защита от российских атак. Мол, #Россия не рискнёт…

Никто не видит, что это уже открытый «дербан» Украины между РФ и США, где первая получает «земли», пусть не де-юре, а де-факто, а вторая — самые лакомые куски, пусть и под зонтиком «концессии»?

А в дураках в итоге оказываются европейцы, на которых все по факту и скинут все издержки?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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