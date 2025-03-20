 

Трамп пообещал Зеленскому поискать “свободные” ПВО Patriot для Украины

20.03.2025, 0:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В ходе телефонного разговора, состоявшегося 19 марта, президент Украины Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа помочь с дополнительными системами ПВО Patriot.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп согласился проверить, что из систем ПВО доступно в Европе.

Пресс-служба Белого дома также отметила, что лидеры двух стран “договорились о тесном сотрудничестве между оборонными ведомствами и обмене разведывательной информацией.

Ранее в совместном заявлении госсекретаря США Марко Рубио и помощника президента по национальной безопасности Майка Уолтца говорилось, что “президент Трамп и Зеленский обсудили вопросы электроснабжения и АЭС Украины. Трамп сказал, что Соединенные Штаты могли бы оказать большую помощь в эксплуатации АЭС, используя свой опыт в области энергетики и коммунального хозяйства”. Трамп также отметил, что лучшей защитой для энергетической инфраструктуры Украины стало бы владение Соединенными Штатами атомными станциями.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.03 / Всемирный “индекс счастья” 2025 – Израиль остался в ТОП-10

19.03 / В дорожной аварии в Киеве погибли двое израильтян

19.03 / В Венгрии принят закон, запрещающий “ЛГБТ+ пропаганду”, в том числе будапештский Парад гордости

19.03 / По данным ООН, в 2024 году в мире произошло более 150 “беспрецедентных” климатических катастроф

19.03 / Россия и Украина провели крупный обмен пленными

19.03 / Состоялся телефонный разговор Зеленского и Трампа

19.03 / Прямая трансляция весенней миграции рыб стала интернет-хитом

19.03 / Глава британского МИДа обвинил Израиль в нарушении международного права, Стармер это оспорил

19.03 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1120-й день войны

19.03 / Минобороны РФ – перехвачены 57 украинских БПЛА. Беспилотники атаковали нефтестанцию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика