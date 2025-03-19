В Венгрии принят закон, запрещающий “ЛГБТ+ пропаганду”, в том числе будапештский Парад гордости

Парламент Венгрии утвердил поправки к закону об общественных собраниях, которые запрещают “ЛГБТ+ пропаганду” Под это определение подпадают любые публичные мероприятия сообщества, в том числе парад гордости в Будапеште.

Ужесточение законодательства объясняется необходимостью защиты детей. Как организаторам, так и участникам мероприятий угрожает штраф в размере 200000 форинтов (500 евро). При этом полиции разрешено использовать камеры наблюдения и специальные программы, распознающие “нарушителей”.

В поддержку инициативы проголосовали 136 депутатов от правящей партии “Фидес” премьер-министра Виктора Орбана, а также христианских демократов. Против было отдано 27 голосов. Депутаты от оппозиции в знак протеста задействовали дымовые шашки.

Венгрия стала первой страной в Евросоюзе, запретившей проведение Парадов гордости. Мэр Будапешта Гергей Карачонь сообщил, что мероприятие будет проведено, несмотря на новый закон.