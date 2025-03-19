Рупор кремлевской пропаганды: Про “арабское единство”

Заявление лидера "Ансаруллах" в Йемене Абдул-Малика Бадр ад-Дина аль-Хути:

– Сионистский враг нарушил соглашение о прекращении агрессии, снятии блокады и прекращении голода. Более чем за две недели до этого он уже нарушил обещание не препятствовать доставке гуманитарной помощи.

– С момента возобновления геноцида сотни палестинцев были убиты, большинство из них – дети и женщины.

-Враг возобновил геноцид против народа Палестины в Газе по совету США, как сами американцы и заявили.

– Ситуация в Газе крайне тяжелая, страдания огромны, а трагедия беспрецедентна во всем мире. Люди страдают не только от голода, но и от жажды, им сложно даже достать питьевую воду.

– Совершая свои чудовищные преступления – геноцид, голод и блокаду –враг опирается на американскую поддержку.

– США защищают сионистского врага, а арабская пассивность только подталкивает его к еще более жестоким преступлениям и агрессии.

– Не осталось никаких красных линий. Враг не учитывает никаких ограничений, продолжая геноцид, тотальное разрушение и жестокие убийства.

– Он уверен, что арабские страны не предпримут даже минимальных серьезных действий.

– Некоторые арабские режимы подстрекают продолжать агрессию против Сектора Газа. Это серьезный вопрос, который только воодушевляет сионистов.

– Арабская пассивность сказывается на позициях исламских стран. Если бы арабские страны действовали так, как того требует ситуация, то к ним присоединилось бы множество исламских государств.

– Когда исламские страны начинают более активно поддерживать Палестину, арабские режимы тут же занимают негативную позицию по отношению к ним.

– Американцы и сионисты – это две стороны одной медали. У них за плечами бесчисленные преступления, не имеющие аналогов в мире.

– Некоторые арабские лидеры стремятся вовлечь весь регион в так называемую «нормализацию» отношений с Израилем. Это позор и преступление!

– Если Израиль добьется уничтожения палестинского вопроса, он направит свою агрессию на остальные страны региона, не считаясь ни с кем.

– Кто делает ставку на соглашения с Израилем, должен понять, что этот враг не уважает никаких обязательств.

– Они хотят заставить ХАМАС согласиться на обмен пленными без выполнения второй фазы соглашения. Израиль хочет лишить ХАМАС последнего рычага давления.

– Израиль не просто уклоняется от выполнения соглашений, он хочет оставить ХАМАС без аргументов, а затем продолжить агрессию против Газы.

– Сионистские преступления не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах. Они достигли предела наглости, агрессии и безнаказанности.

– Сионисты уверены, что никто не привлечет их к ответственности – ни исламские страны, ни мировые организации.

– Мусульмане должны были сформировать мощное глобальное движение против сионистского образования. Однако, к сожалению, большинство исламских правительств бездействуют, а некоторые даже сотрудничают с врагом.

– Поддержка Палестины – это не просто политический вопрос, а религиозный долг каждого мусульманина. За уклонение от него будет спрос перед Аллахом.

– Борьба с Израилем – это священный долг. Кто не воюет оружием, должен сражаться экономически, политически и информационно.

– Продолжение бездействия и отсутствие реальных действий на любом уровне побуждают врага продолжать свои действия.

– Очень важно использовать социальные сети для воздействия на мировое сообщество, для того чтобы пробудить общественное мнение и вызвать его поддержку палестинцев.

– Свободные люди в разных странах должны возобновить свою деятельность в поддержку палестинцев, проводя различные акции.

– Необходимо возобновить демонстрации и университетские активности в странах мира, и каждый должен почувствовать свою ответственность, как с гуманитарной, так и с моральной и религиозной точки зрения.

– Наблюдение за геноцидом в Газе — это действительно позор и стыд для всего человечества.

– Никто не сможет избежать позора за бездействие перед геноцидом в Газе и его ужасных последствий, как в этой жизни, так и в следующей.

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Источник: Colonel Cassad

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