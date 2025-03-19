 

Рупор кремлевской пропаганды: Договариваются дальше

19.03.2025, 20:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Договариваются дальше

1. Переговоры США и РФ в ближайшие дни возобновятся в Саудовской Аравии.
2. Сегодня прошли переговоры Уиткоффа и Ушакова. Уиткофф считает, что война может завершиться через 2 недели.
3. Переговоры Трампа и Путина вживую могут состояться на территории Саудовской Аравии, которая выступит в роли нейтральной площадки.
4. Трамп поручил Пентагону, ЦРУ и Госдепу активно контактировать с российскими структурами на предмет движения к заключению мира.
5. Трамп уведомил Зеленского о результатах переговоров об Украине без Украины. Заявил, что будет синхронизировать позиции, читай продавливать кокаинового фюрера
6. Сегодня состоялся плановый обмен военнопленными – поменяли 175 на 175. Плюс наши в нагрузку, как и обещал Путин, выдали ВСУ еще 23 тяжелораненных ВСУшников находившихся в плену.
7. Если Саудовская Аравия выступает в роли главного политического посредника (тут МБС обскакал Эрдогана), то переговоры по пленным по-прежнему идут через эмиратчиков.
8. В ближайшее время ожидаются переговоры о прекращении активных боевых действий в Черном море, читай прекращение атак БЭКов противника и атак ВС РФ на сухогрузы в Одессе.
9. По прекращению ударов по энергетике противник ожидаемо юлит. Впрочем, если история затянется, возобновить удары по ТЭС и подстанцией не слишком сложно – пока что лишние дроны летят по другим целям.
10.Противник заявляет, что ВС РФ ждут улучшения погоды, чтобы начать новое большое наступление на ряде направлений, используя оперативную паузу для подготовки будущих действий. Американцы знают об этом и торопятся, потому что далее "переговорная позиция" Киева будет только ухудшаться. Пока что речь идет о Крыме и четырех областях. Дальше областей может стать 6. Одесса не случайно всплыла на переговорах.
11. ЗАЭС Украине никто конечно не отдаст. МАГАТЭ теперь будут пускать туда только через территорию РФ. Угрозы Зеленского не дать ЗАЭС работать обычный ядерный шантаж – в конечном итоге все сведется к послевоенным договоренностям о поставке излишков с ЗАЭС на Украину (или вернее то, что от нее останется).
12. США сообщили, что работа над снятием санкций с РФ уже ведется, часть из них снимут сразу, как только прекратится огонь на фронте и начнется перемирие. Можно ожидать активных действий украинских нацистов и Британии, чтобы не допустить развала санкционного режима.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Про “арабское единство”

19.03 / Мнение: Мораль и право в деле Оксимирона

19.03 / «Летающих автомобилей не будет, пока добывают нефть»: бывший работник АВТОВАЗа раскрыл секреты российского автопрома

19.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Выполнение договоренностей

19.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Замечательные отношения

19.03 / Мнение: Ленин о виновниках Первой мировой, разбазаренное большевиками золото и французские кредиты РИ

19.03 / 111-летний житель Чебоксар заявил, что секрет его долголетия – в регулярной бане, ежедневной водке и просмотре «Давай поженимся»

19.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Принципы американской дипломатии

19.03 / Мнение: СССР убил Кеннеди?

19.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Если вы не за столом, значит вы в меню

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика