Россия и Украина провели крупный обмен пленными

Россия и Украина провели обмен пленными в формате “175 на 175”. Этот обмен обсуждался, в том числе, в ходе телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.

“Еще 22 защитника возвращаются домой благодаря мероприятиям вне обмена. Среди них тяжелораненые и воины, которых РФ преследовала за вымышленные преступления”, – сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он рассказал, что среди вернувшихся военнослужащих солдаты, сержанты и офицеры Вооруженных Сил, ВМС, Нацгвардии, сил территориальной обороны. Договоренность была достигнута при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов