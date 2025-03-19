 

Россия и Украина провели крупный обмен пленными

19.03.2025, 20:00, Новости дня
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Россия и Украина провели обмен пленными в формате “175 на 175”. Этот обмен обсуждался, в том числе, в ходе телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.

“Еще 22 защитника возвращаются домой благодаря мероприятиям вне обмена. Среди них тяжелораненые и воины, которых РФ преследовала за вымышленные преступления”, – сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он рассказал, что среди вернувшихся военнослужащих солдаты, сержанты и офицеры Вооруженных Сил, ВМС, Нацгвардии, сил территориальной обороны. Договоренность была достигнута при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов


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