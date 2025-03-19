«Летающих автомобилей не будет, пока добывают нефть»: бывший работник АВТОВАЗа раскрыл секреты российского автопрома

Бывший сотрудник АО «АВТОВАЗ», уволенный за пьянство на рабочем месте, рассказал о «тайнах» отечественного автопрома, которые, по его словам, скрывают от общественности уже несколько десятилетий.

«Весь мир давно мог бы перейти на летающий автотранспорт за счёт электромагнитных полей и полностью отказаться от бензина, газа и прочего топлива, — заявил экс-работник. — Но кому это выгодно? Топливным компаниям, производителям шин и, конечно, самим автопроизводителям».

По его словам, проект летающих «Жигулей» был разработан ещё в 1990-х годах на базе модели 2106.

«Мы тогда уже всё рассчитали, провели испытания, и машина действительно могла парить в воздухе. Но проект завернул бывший глава «Газпрома» Виктор Черномырдин, применив свои политические связи. Он сказал: «Пока у нас есть нефть, ни о каких летающих машинах речи быть не может», — рассказал бывший сотрудник.

Также он пожаловался на современное автопроизводство.

«Сейчас машины специально делают с завода с браком, чтобы производство деталей не останавливалось. В Советском Союзе вещи делали на века, а сейчас капитализм – нужно, чтобы машины ломались. Иначе как заставить людей покупать запчасти и шины? Хотя шины, между прочим, давно не нужны. Автомобили могли бы летать и это обходилось бы дешевле, чем менять резину два раза в год», — добавил он.

В своём обращении бывший работник также признался, что его увольнение за пьянство было «спланированной акцией».

«Меня просто убрали, потому что я слишком много знал. А пьянство – просто предлог. На самом деле, на ВАЗе все пьют», – заключил он.

—