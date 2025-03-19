Состоялся телефонный разговор Зеленского и Трампа

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19.03.2025, 19:00, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Трамп рассказал собеседнику о своем разговоре с Путиным.

«Я только что завершил очень хороший разговор с президентом Зеленским, он продолжался около часа. Значительная его часть была посвящена вчерашней беседе с президентом Путиным с целью найти соответствие нужд и требований РФ и Украины. Мы на верном пути», – сообщил Трамп.

Одной из целей беседы Зеленский назвал согласование следующего раунда переговоров в Саудовской Аравии. Накануне беседы украинский президент заявлял, что встреча переговорных команд в Джидде прошла очень хорошо. “Я считаю, что все правильно шло, если бы не Россия, которая всегда не довольна, когда что-то идет правильно”, – добавил он.

Напомним, что Трамп и Путин провели телефонный разговор 18 марта. В ходе беседы президент РФ согласился отказаться от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Пресс-служба Кремля передала, что он уже отдал военным соответствующий приказ.

Путин также потребовал прекратить американскую военную помощь Украине, а при урегулировании учитывать то, что он назвал “законными интересами России”. Обычно под этим имеется в виду аннексия украинских территорий, а также запрет на присоединение Украины к NATO.


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