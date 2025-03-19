Рупор кремлевской пропаганды: Замечательные отношения

Трамп сообщил, что его разговор с Путиным прошел просто замечательно.

Трамп рассчитывает не только на достижение мира на Украине, но и на крепкие стабильные отношения с Россией и развитие совместных экономических проектов, включая те, которые связанные с разработкой редкоземельных металлов.

Также Трамп заявил, что в Курской области в окружении находится 2500 солдат ВСУ. Так сказать настаивает на том, что заявления Зеленского об отсутствии окружения вранье.



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1. Также сегодня началась публикация документов связанных с убийством Кеннеди. Посмотрим, будет ли что-то действительно новое.

2. В американских СМИ начали набрасывать, что США могут отказаться от поста главнокомандующего войсками НАТО в Европе, который всегда занимали генералы Пентагона.

3. Трамп через некоторое время позвонит Зеленскому и сообщит, что ему надо сделать в рамках реализации договоренностей Трампа и Путина.

4. Медведев назвал Макрона петухом, а спикер МИД РФ заявил, что Украина не салат, а гавно. Иносказательно.

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Источник: Colonel Cassad

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