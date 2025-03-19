 

Рупор кремлевской пропаганды: Замечательные отношения

19.03.2025, 18:10, Разное
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Трамп сообщил, что его разговор с Путиным прошел просто замечательно.
Трамп рассчитывает не только на достижение мира на Украине, но и на крепкие стабильные отношения с Россией и развитие совместных экономических проектов, включая те, которые связанные с разработкой редкоземельных металлов.

Также Трамп заявил, что в Курской области в окружении находится 2500 солдат ВСУ. Так сказать настаивает на том, что заявления Зеленского об отсутствии окружения вранье.


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1. Также сегодня началась публикация документов связанных с убийством Кеннеди. Посмотрим, будет ли что-то действительно новое.

2. В американских СМИ начали набрасывать, что США могут отказаться от поста главнокомандующего войсками НАТО в Европе, который всегда занимали генералы Пентагона.

3. Трамп через некоторое время позвонит Зеленскому и сообщит, что ему надо сделать в рамках реализации договоренностей Трампа и Путина.

4. Медведев назвал Макрона петухом, а спикер МИД РФ заявил, что Украина не салат, а гавно. Иносказательно.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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