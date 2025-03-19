 

Прямая трансляция весенней миграции рыб стала интернет-хитом

19.03.2025, 18:00, Новости дня
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Необычная прямая трансляция, позволяющая зрителям помогать рыбам по время весенней миграции, набирает миллионы просмотров.

В городе Утрехт, который находится в центральной части Нидерландов, на речном шлюзе установлен “рыбный дверной звонок”, который позволяет зрителям онлайн-трансляции сообщать властям о задержке рыбы во время весенней миграции к мелким нерестилищам.

Идея заключается в том, чтобы подводная камера на шлюзе Weerdsluis в Утрехте транслировала прямое видео на официальный веб-сайт. Когда зритель замечает рыбу, он может нажать специальную кнопку, чтобы отправить снимок экрана организаторам, которые отвечают за передвижение рыб во время весенней миграции. Когда они получают достаточно таких сигналов, они предупреждают работника водного хозяйства, который открывает шлюз, позволяя рыбе пройти. Без посторонней помощи местные пресноводные рыбы, такие как лещ, щука и окунь, могут застрять за шлюзом и стать легкой добычей для хищников весной, когда шлюз редко открывается для прохода судов.

Этот сайт работает уже пятый год и привлекает миллионы зрителей со всего мира, сочетая медленное телевидение с экологическим активизмом. Большую часть времени экран показывает мутно-зеленую воду с редкими пузырьками, но иногда на нем появляется рыба. С потеплением воды количество рыбы увеличивается. “Мы получаем много писем от фанатов, которые считают, что это медленное телевидение, и находят его расслабляющим”, – заявил Нийс, эколог из муниципалитета Утрехта. “Кроме того, они ценят, что могут действительно что-то сделать, чтобы помочь”.


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