Мнение: Ленин о виновниках Первой мировой, разбазаренное большевиками золото и французские кредиты РИ

1. Ко мне в комментарии волнами набегают критики Николая II, возмущённые тем, что наш император напал на Германию в 1914 году. Аргументы работают плохо — любые факты они выворачивают таким образом, чтобы кайзер Вильгельм выглядел беззащитной овцой, а Николай II — хищным волком…

Я подозреваю, что эти комментаторы — представители немецкой буржуазии. Цитирую Владимира Ильича, это из его статьи как раз за 1914 год (ПСС, 5-е издание, 26-й том, ссылка):



Немецкая буржуазия, распространяя сказки об оборонительной войне с её стороны, на деле выбрала наиболее удобный, с ее точки зрения, момент для Войны, используя свои последние усовершенствования в военной технике и предупреждая новые вооружения, уже намеченные и предрешённые Россией и Францией.

Предвосхищая следующий очевидный ход: нет, немецкий тезис о том, что Россия якобы «спровоцировала» нападение Германии мобилизацией, также неверен. Австро-Венгрия, союзница Германии, начала мобилизацию за неделю до нас.

2. Александр Дюков рассказывает, почему России пришлось заплатить такую страшную цену за индустриализацию 1930-х годов, почему Сталин решил вывозить из страны хлеб, закрыв глаза на подступающий голод (ссылка 1, ссылка 2):



…государственные средства, которые могли обеспечить индустриализацию, были растрачены.

Сталин в письме Молотову в 1930 г. совершенно ясно писал о связи хлебного экспорта с индустриализацией и о том, что хлеб приходится экспортировать по низким ценам из-за отсутствия ЗВР: «Надо бы поднять (теперь же) норму ежедневного вывоза до 3-4 миллионов пудов минимум. Иначе рискуем остаться без наших новых металлургических и машиностроительных (Автозавод, Челябзавод и пр.) заводов. Найдутся мудрецы, которые предложат подождать с вывозом, пока цены на хлеб на международном рынке не подымутся „до высшей точки“… Чтобы ждать, надо иметь валютн[ые] резервы. А у нас их нет».

Когда растратили эти резервы? В 1917-1921 гг. – и не на индустриализацию, а на революционное guilty pleasure.

Теперь давайте посмотрим, что значили в конкретно-исторических условиях те самые 800 тонн золота в их денежном выражении (примем оценку Афонина – 1,03 млрд рублей золотом).

Согласно официальным советским данным (Мишустин Д.Д. Внешняя торговля и индустриализация СССР. М., 1938. С. 98), весь советский экспорт (не только зерна — всего вообще) в 1930 г. составил 861 млн руб. в ценах 1913 г.; в 1931 г. – 833 млн. руб., в 1932 г. – 778 млн. руб., в 1933 г. – 724 млн. руб. При этом выручка от экспорта хлеба в %% к общей составила: в 1930 г. – 20%, в 1931 г. – 19,4%, в 1932 г. – 10%, в 1933 г. – 9,4% (СССР в цифрах ЦУНХУ Госплана СССР. М., 1935. С. 574-575).

Совершив несложные вычисления, мы обнаруживаем, что весь экспорт хлеба за 1930-1933 гг. составил 479,7 млн рублей в ценах 1913 года.

То есть весь четырехлетний хлебный экспорт, без которого Сталин боялся остаться “без наших новых металлургических и машиностроительных заводов”, – стоил меньше половины от бездарно разбазаренного Лениным золотого запаса.

…

Обратим внимание на два важных момента.

Первое. Разбазаренные в 1917-1921 г. золотые резервы полностью покрывали все экспортные доходы СССР в любой год индустриализации – и еще оставалось изрядно. Как выглядела бы индустриализация, если резервы были сохранены и применены для развития, даже больно думать.

Второе. Ни в один год с 1929-го по 1936-й СССР, несмотря на все усилия по наращиванию экспорта, не удалось даже приблизиться к выручке, полученной в 1913 г. Это, с одной стороны – про то, что экспортного товара в результате катастрофы революции и гражданской войны стало гораздо меньше, а с другой – про то, что продавать товары за рубеж приходилось гораздо дешевле, чем в 1913 г.

Владимир Ильич, кстати, и сам признавал, что коммунисты совершенно беспомощны в реальных экономических вопросах. К примеру: «Знание социализма у нас есть, но знания организации в масштабе миллионном, знания организации и распределения продуктов и т. д., — этого у нас нет. Этому старые большевистские руководители не учили нас».

Неудивительно, что в СССР и урожаи были слабые, и собирали их плохо, и продавали их хватким империалистическим акулам не по нормальной рыночной цене, а по той, которую иностранцы со смехом назначат.

3. Историк-алкоголик приводит французскую карикатуру начала XX века, которая несколько противоречит популярному левому мифу, согласно которому экономика России была до 1917 года в руках иностранцев (ссылка):

Взгляд из Парижа на «закредитованную экономику Российской империи». В советской и в значительной части постсоветской историографии вопрос тяжелой зависимости России от западных, прежде всего французских кредитов – один из ключевых для иллюстрации причин революции и вступления во Первую Мировую войну, кто-то даже умудряется сравнивать кредитную зависимость России с колониальной.

А вот взгляд со стороны кредиторов: сами французы считали, что это Россия в лице Николая II доит французскую кредитную корову.

А знаете, какая современная страна «тяжёло зависит от западных кредитов», если смотреть на неё пристрастными глазами леваков? Правильно, это Китай. Который на протяжении нескольких лет принимал к себе иностранные инвестиции и строил за счёт иностранцев новые заводы. А знаете, какая современная страна от сотрудничества с иностранцами принципиально отказывалась, предпочитая опираться на собственные силы? Правильно, это КНДР.

Мне кажется, счёт на табло, и выбор из двух путей развития — разрешать иностранцам строить заводы, или не разрешать — очевиден.