 

111-летний житель Чебоксар заявил, что секрет его долголетия – в регулярной бане, ежедневной водке и просмотре «Давай поженимся»

19.03.2025, 17:33, Разное
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111-летний житель Чебоксар Иван Алексеевич Фрязин раскрыл секрет своего феноменального долголетия.

По словам долгожителя, он регулярно посещает баню, каждый день выпивает стакан водки и не пропускает ни одного выпуска телепередачи «Давай поженимся».

– В бане все хвори уходят, – заявил мужчина в интервью. – Водка – это лекарство, а «Давай поженимся» – это лучшая психотерапия. Смотришь на этих дураков и понимаешь, что у тебя всё не так уж и плохо.

Долгожитель подчеркнул, что никогда в жизни не занимался спортом, не соблюдал диет и не читал книг. Пенсионер регулярно играет с соседями в домино, ведёт информационно-аналитический канал в Telegram и навещает внуков, живущих в доме престарелых. При этом в последний раз в поликлинике он был в 1966 году: его тогда отправили туда собирать подписи медработников за посадки кукурузы на колхозном поле.

Врачи, однако, не спешат соглашаться с теорией долголетия от Ивана Алексеевича. Клинические исследования, которые проводил местный медицинский колледж, окончились белой горячкой для всех участников эксперимента, которые пытались повторить образ жизни долгожителя.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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