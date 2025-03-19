 

Глава британского МИДа обвинил Израиль в нарушении международного права, Стармер это оспорил

19.03.2025, 17:00, Новости дня
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Канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера отмежевалась от заявления министра иностранных дел Дэвида Лэмми, который обвинил Израиль в нарушении международного гуманитарного права из-за прекращения поставок помощи в сектор Газы.

“Наша позиция остается неизменной: действия Израиля в Газе рискуют нарушить международное гуманитарное право, и мы призываем Израиль придерживаться своих международных обязательств. Правительство – не суд и не может давать юридическую квалификацию”, – говорится в заявлении Даунинг-стрит, 10.

Лэмми выступил с заявлением в первый день возобновления Израилем военных действий в секторе Газы, сопровождавшимся отключением воды и электричества. Его слова были восприняты как свидетельство изменения позиции Великобритании в палестино-израильском конфликте.

После критики со стороны главы правительства министр был вынужден сообщить, что должен был четче формулировать свою позицию.


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