Глава британского МИДа обвинил Израиль в нарушении международного права, Стармер это оспорил

Канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера отмежевалась от заявления министра иностранных дел Дэвида Лэмми, который обвинил Израиль в нарушении международного гуманитарного права из-за прекращения поставок помощи в сектор Газы.

“Наша позиция остается неизменной: действия Израиля в Газе рискуют нарушить международное гуманитарное право, и мы призываем Израиль придерживаться своих международных обязательств. Правительство – не суд и не может давать юридическую квалификацию”, – говорится в заявлении Даунинг-стрит, 10.

Лэмми выступил с заявлением в первый день возобновления Израилем военных действий в секторе Газы, сопровождавшимся отключением воды и электричества. Его слова были восприняты как свидетельство изменения позиции Великобритании в палестино-израильском конфликте.

После критики со стороны главы правительства министр был вынужден сообщить, что должен был четче формулировать свою позицию.