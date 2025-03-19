Мнение: СССР убил Кеннеди?

Трамп тут продолжает срывать все и всяческие покровы с тайн – и на днях выполнил свое предвыборное обещание, раскрыть документы, позволяющие понять, “кто же убил Кеннеди”. Теперь в США выложили 80 тысяч ранее засекреченных документов по этой теме. Говорят, что каких-то точных сенсаций пока нет – бумаг куча, и их хотя бы прочесть – требуется время.

Хотя на некоторые вещи уже обратили внимание – например, то, что ЦРУ, оказывается, весьма подробно и тщательно следило за Ли Харви Освальдом и фактически было в курсе, что он готовится к покушению, но “почему-то” ничего не предприняло для того, чтобы его предотвратить или хотя бы привлечь к этому внимание ФБР.

Если в целом, то остается непонятным, а зачем вообще Трампу это раскрывать, да еще в такой форме – то есть попросту выложить сырые материалы в общий доступ, и пусть читает кто хочет. Ведь с самого начала примерно понятно, какой вывод последует у любого исследователя из анализа документов; понятно, создастся несомненное впечатление, что Освальд – это “русский агент”, который специально приехал из СССР, чтобы совершить покушение на американского президента. То есть – возникнет четкое ощущение “русского (советского) следа”. Этого не может НЕ быть, поскольку вся эта операция для того и была проведена – чтобы такое понимание возникало неизбежно и с полной уверенностью у любого “стороннего наблюдателя”.

Согласно главной конспирологической теории, затеяно все было не столько против Кеннеди (тут, как говорится, “ничего личного”), сколько ради того, чтобы создать максимально четкий “казус белли”, то есть – спроовоцировать войну между ядерными державами. Не зря моя мама в тот год ходила буквально ни жива ни мертва, понимая, на какой тоненьком волоске висит весь мир и что отделяет нас всех от ядерного Армагеддона.

И не зря американцы тогда, в 1963 году, предпочли всё тотально засекретить, не допустить никакой прессы, а для того, чтобы информация не растекалась – просто начать убивать подряд всех, кто имел хоть какое-то отношение к произошедшему. Замочили сразу Освальда, замочили Руби, пилота Ферри, кучу журналистов – в общем, старались как могли, чтобы не пошла волна “отомстим русским за нашего президента!!” И смогли, в конечном итоге. На самую очевидную версию того, что случилось, так и не вышли.

Но что будет сейчас? Неужели нас ждет новая волна антисоветских настроений? Посмотрим.