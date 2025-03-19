 

В Зеленограде задержали провизора, который продавал мел желающим приобрести антибиотик без назначения врача

19.03.2025, 15:33, Разное
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В Зеленограде правоохранительные органы успешно выявили и пресекли деятельность аптечного провизора, который продавал пациентам мел под видом антибиотиков.

На подлог он шёл в случаях, когда пациент не мог показать назначение врача или внятно сформулировать, почему ему требуется именно этот препарат. 28-летний аптекарь изучил, на какие антибиотики имеется наибольший спрос, и подменял их внешне похожими упаковками, но без степеней защиты. Настоящие же лекарства он складировал под прилавком.

– Честно говоря, я не придумал, куда их девать. Продавать их я не мог – это уже было бы воровство. Но и бесконтрольно отпускать антибиотики в условиях растущей резистентности – преступление. В ситуации, когда государство не хочет ужесточить контроль, я решил сделать это сам, – поделился он.

Деятельность злоумышленника удалось раскрыть, когда директор аптеки нашёл множество неучтённых препаратов. Узнав, как обстоят дела, он сначала отругал провизора – он спрашивал, почему ему «больше всех надо», и угрожал увольнением. Затем директор начал продавать «на сторону» запасы, накопленные его подчинённым, после чего последний пошёл в полицию и во всём признался. Правоохранительные органы возбудили против молодого человека дело о мошенничестве, а его начальника привлекли в качестве свидетеля.

– Ситуация очень серьёзная, потому что провизор не просто воровал настоящие препараты, но ещё и лишал людей необходимых им лекарств. Это не терроризм, конечно, но серьёзное преступление против общества, – рассказал источник в следствии. – У кого-то ребёнок закашлял, человек пошёл за антибиотиками, а получил мел. Я и сам своим детям даю антибиотики при малейшей простуде, и всё хорошо, за 7-10 дней выздоравливают. Если у вас есть дети – представьте, что идёте за необходимым лекарством, а получаете мел. Это очень серьёзно.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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